شركة أسد الحجاز توقّع اتفاقية تعاون مع شركة مورنوت العالمية الرائدة في استزراع الأسماك

وأضاف "الشريف" أن هذا القطاع تطور مع مرور الأيام حتى أصبحت صادراته من أعلى الصادرات في المملكة العربية السعودية، وباتت المملكة واحدة من المصدّرين الرئيسيين للروبيان الأبيض على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية وصلت في العام 2018م إلى 60 ألف طن، منها 50 ألف طن صادرات لأكثر من 32 دولة في العالم.