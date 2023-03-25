شركة أسد الحجاز توقّع اتفاقية تعاون مع شركة مورنوت العالمية الرائدة في استزراع الأسماك

وقّعت شركة أسد الحجاز العالمية القابضة، ويمثّلها رئيس مجلس الإدارة السيد وابل عيد الشريف؛ اتفاقية تعاون مشترك مع شركة مورنوت العالمية الرائدة في استزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحار؛ لتكون الشريك الحصري بالمملكة. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية 2030 للاستثمار في الثروة السمكية. www.morenot.com diamondsolutionz.com
واوضح وابل الشريف رئيس مجلس إدارة شركة أسد الحجاز العالمية القابضة، أن الاتفاقية مع شركة مورنوت العالمية الرائدة في استزراع الأسماك في الأقفاص العائمة؛ تهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية، ودعم قطاع الاستزراع المائي لزيادة مساهمته في إجمالي الناتج الوطني، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتغطية احتياجات المملكة من الأغذية البحرية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد بالمملكة.
وكشف "الشريف" أن مبادرات رؤية المملكة 2030 ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي أطلقه مؤخرًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، لوزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال 5 مبادرات رائدة متعلقة بقطاع الاستزراع المائي؛ ستسهم، بإذن الله، في زيادة الناتج الوطني ودعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف "الشريف" أن هذا القطاع تطور مع مرور الأيام حتى أصبحت صادراته من أعلى الصادرات في المملكة العربية السعودية، وباتت المملكة واحدة من المصدّرين الرئيسيين للروبيان الأبيض على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية وصلت في العام 2018م إلى 60 ألف طن، منها 50 ألف طن صادرات لأكثر من 32 دولة في العالم.
كما بيّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تستهدف أن يصل الإنتاج إلى 100 ألف طن من مختلف الأنواع البحرية في العام 2020، و600 ألف طن في العام 2030م، بإذن الله.
كما تستهدف توطيد مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية في إنشاء مشاريع الاستزراع المائي ومصانع الأعلاف، وتجهيز المنتجات السمكية، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب من الجنسين تصل إلى 24 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، والوصول إلى نسبة سعودة تبلغ 50% في القطاع.
وأشار إلى أن قطاع الاستزراع المائي يمتلك مجالًا كبيرًا للنموّ في المملكة؛ لتمتُّعها بموارد طبيعية وافرة على امتداد الخط الساحلي البالغ طوله أكثر من 2.600 كيلومتر، وامتلاكها قدرة استيعابية لـ5 ملايين طن من الأسماك.
كما تُعرف المملكة عالميًّا بالجودة المتماشية مع برامج المعايير الدولية للأمن الحيوي؛ حيث تسعى لأن تكون جميع الشركات العاملة في القطاع حاصلةً على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي "BAP".