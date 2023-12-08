أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وماجد بن مطر بن جزاء العتيبي

وأدى الصلاة معه، الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سلطان بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فهد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز.