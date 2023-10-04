جدة.. ضبط موقع لتصنيع منتجات نكهات المعسل بمواد كيميائية منتهية الصلاحية

نجحت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة من رصد عمارة سكنية بحي مشرفة تم استغلالها لتخزين منتجات "المعسل" بخلطات متنوعة باستخدام مواد كيميائية منتهية الصلاحية.
وأوضحت الأمانة أن الفرق تمكّنت من ضبط موقع في بدروم عمارة سكنية بحي مشرفة تم استغلاله لتخزين المواد الأولية، والتي تُستخدم في صناعة نكهات المعسل الفيب الإلكترونية باستخدام مواد كيميائية منتهية الصلاحية.
وأكدت استمرارها في رصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين؛ للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.