جدة.. ضبط موقع لتصنيع منتجات نكهات المعسل بمواد كيميائية منتهية الصلاحية

وأوضحت الأمانة أن الفرق تمكّنت من ضبط موقع في بدروم عمارة سكنية بحي مشرفة تم استغلاله لتخزين المواد الأولية، والتي تُستخدم في صناعة نكهات المعسل الفيب الإلكترونية باستخدام مواد كيميائية منتهية الصلاحية.