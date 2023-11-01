منسوبو جامعة طيبة يهنئون "الرشيد" بصدور الموافقة السامية بتكليفها رئيسًا للجامعة

وبهذه المناسبة، قدم وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات التهنئة للدكتورة نوال بن محمد الرشيد بالثقة بصدور موافقة المقام السامي الكريم على تكليفها رئيسةً للجامعة، داعيًا الله أن يوفقها لخدمة الوطن وقيادته.