تفاصيل كاملة بتوقيع "الترفيه".. 9 أيام من الفعاليات في مختلف المناطق في "يوم الوطن"

بطابع وطني تمتزج فيه الكلمة الوطنية مع الموسيقى الطربية، وتحت شعار "نتغنى بأمجادك"، يحيي نجوم الطرب الخليجي والعربي حفلات غنائية وطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ92، على رأسها الحفل الغنائي يوم 22 سبتمبر في القصيم بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وفي الأحساء يوم 23 سبتمبر في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وفي الرياض على مسرح أبو بكر سالم، إضافة إلى الحفل الغنائي على مسرح بنش مارك في جدة؛ فيما سيكون ختام الاحتفالات الفنية في تبوك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري.