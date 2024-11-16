"التعبئة والفلترة والتخزين".. نصائح من "الإرشاد" للحفاظ على "جودة زيت الزيتون"

أكّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ممثلة في "الإرشاد الزراعي"، أن للحفاظ على نوعية وجودة زيت الزيتون، يُنصح بتعبئته في عبوات مناسبة، وفلترته قبل التعبئة، وتخزينه في ظروف جيدة.
وأوضح "الإرشاد الزراعي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "من العوامل المؤثرة في نوعية زيت الزيتون وجودته، نوعية العبوات المستخدمة بعد عصر ثمار الزيتون في المعصرة؛ سواء كانت بدونات بلاستيكية غير صحية أو صفائح تنك مطلية بمادة اللكر الغذائي أو خزانات استانلس ستيل المبردة".
وأضافت: "يُفضل فلترة الزيت بعد العصر لإزالة الرواسب والرطوبة وقبل تعبئته لبيعه للمواطن في أوان زجاجية عاتمة، وهي المفضلة؛ للحفاظ على نوعية جيدة مع تخزينه في ظروف مثالية".