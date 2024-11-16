"التعبئة والفلترة والتخزين".. نصائح من "الإرشاد" للحفاظ على "جودة زيت الزيتون"

وأوضح "الإرشاد الزراعي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "من العوامل المؤثرة في نوعية زيت الزيتون وجودته، نوعية العبوات المستخدمة بعد عصر ثمار الزيتون في المعصرة؛ سواء كانت بدونات بلاستيكية غير صحية أو صفائح تنك مطلية بمادة اللكر الغذائي أو خزانات استانلس ستيل المبردة".