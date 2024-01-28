الزميل "علي الحازمي" يُزين قائمة أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين للدورة الجديدة

فاز الزميل علي الحازمي رئيس تحرير "سبق" اليوم بعضوية مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، وذلك ضمن 13 مرشحًا فازوا بعضوية المجلس لدورته الجديدة الممتدة لأربعة أعوام مقبلة.
وكان قد تنافس على مقاعد المجلس 20 صحافيًا وصحافيةً، وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:
زيد بن كمي
محمد البيشي
فيصل عباس
عضوان الأحمري
علي الحازمي
فاطمة العوفي
لمى الشثري
مي الشريف
نور نقلي
بشرى الربيعة
حامد الشهري
ذكرى العطيوي
ممدوح المهيني
وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال اجتماع الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين؛ وذلك للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة؛ حيث شكّل بعضهم قوائم انتخابية وهي المرة الأولى في تاريخ الهيئة.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على القوائم المالية للهيئة عن الأعوام 2021 و2022 و2023، وتبرئة ذمة مجلس الإدارة السابق.
وكانت هيئة الصحفيين السعوديين قد عقدت اليوم جمعيتها العمومية "حضوريًا" بمقر الهيئة بالرياض، حيث كانت قد دعت الهيئة أعضاءها المجددين لعضويتهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، لحضور أعمال الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك سبق أن أشار إلى أن جدول أعمال الجمعية العمومية الذي أقره مجلس إدارة الهيئة يتضمن عرضًا لما قامت به الهيئة، وفروعها في الفترة الماضية من برامج وأنشطة، والمصادقة على القوائم المالية للهيئة، والاستماع إلى آراء ومقترحات الزملاء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع وانتخاب مجلس إدارة جديد.