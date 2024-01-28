الزميل "علي الحازمي" يُزين قائمة أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين للدورة الجديدة

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك سبق أن أشار إلى أن جدول أعمال الجمعية العمومية الذي أقره مجلس إدارة الهيئة يتضمن عرضًا لما قامت به الهيئة، وفروعها في الفترة الماضية من برامج وأنشطة، والمصادقة على القوائم المالية للهيئة، والاستماع إلى آراء ومقترحات الزملاء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع وانتخاب مجلس إدارة جديد.