"أسواق التميمي" تفتتح فرعًا جديدًا بحي أجيال في مدينة الظهران

وسعيًا منها لتعزيز دورها في قطاع التجزئة الغذائية محليًّا، ومواكبة نمط الحياة المتسارع، والتحوُّل الرقمي في المملكة العربية السعودية، عززت "أسواق التميمي" الفرع الجديد بخدمتها الفريدة’’Click & collect’’ التي تضمن للعملاء التسوُّق من الفرع إلكترونيًّا، واستلام الأكياس المُعبَّأة بالمنتجات في الوقت المحدد من قبل العميل؛ إذ ستوفر هذه الخطوة الوقت والجهد عليهم، وستُمكنهم من التمتع بعروض "أسواق التميمي" المُتجدِّدة التي تطرحها بشكلٍ حصريٍّ بين حينٍ وآخر، على موقعها الإلكتروني. كما سيحظى مُتابعو منصات "أسواق التميمي"، على وسائل التواصل الاجتماعي، بفرصة التعرُّف على أحدث المنتجات والأخبار التي تُبهج العملاء لتنوُّعها ما بين المكافآت والافتتاحات، إضافة إلى معلوماتٍ ومزايا عن عددٍ من أبرز منتجاتها التي لن يجدها العملاء في أي مكانٍ آخر بالمملكة.