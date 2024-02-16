"الختم الفلكي" يُصوِّر مركبة قبل طريقها للهبوط المتوقع على القمر 24 فبراير القادم

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"الختم الفلكي" يُصوِّر مركبة قبل طريقها للهبوط المتوقع على القمر 24 فبراير القادم
تظهر في الصورة كنقطتَيْن تتحركان بين النجوم
تمكَّن مرصد الختم الفلكي بأبوظبي من تصوير المركبة (Mission IM-1/ Nova-C Odysseus)، التي أُطلقت يوم أمس في طريقها للهبوط على القمر، المتوقع يوم 24 فبراير.
وأكد مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، في بيان له أورده لـ"سبق"، أنه في حال نجاح الهبوط ستكون الشركة التي أطلقت المركبة هي أول شركة خاصة تنجح بالهبوط على القمر، مبينًا أن المركبة وآخر مرحلة من صاروخ الإطلاق يظهران في الصورة كنقطتَيْن تتحركان بين النجوم.
يُشار إلى أن التصوير تم اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، وكان وقت التصوير من الساعة الـ20:58 إلى الساعة الـ21:03، والمقطع يتكون من 30 صورة، ومدة تعريض كل صورة 10 ثوانٍ، وقُطر التلسكوب المستخدم 14 إنشًا.