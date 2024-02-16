"الختم الفلكي" يُصوِّر مركبة قبل طريقها للهبوط المتوقع على القمر 24 فبراير القادم

وأكد مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، في بيان له أورده لـ"سبق"، أنه في حال نجاح الهبوط ستكون الشركة التي أطلقت المركبة هي أول شركة خاصة تنجح بالهبوط على القمر، مبينًا أن المركبة وآخر مرحلة من صاروخ الإطلاق يظهران في الصورة كنقطتَيْن تتحركان بين النجوم.