"علامة على إرادة الله بالعبد خيراً".. مشاركة فاعلة لـ"البعيجان" بمؤتمر "أهل الحديث" بالهند

وأكد "البعيجان"، أن من أعظم النعم التي امتن الله على عبده أن يوفقه للدخول في الدين الإسلامي، متحدثًا عن الأسباب التي تعين المسلم على الثبات على الدين، ومنها طلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسول الله، وفهم السلف الصالح.