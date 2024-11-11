"علامة على إرادة الله بالعبد خيراً".. مشاركة فاعلة لـ"البعيجان" بمؤتمر "أهل الحديث" بالهند

التقى إمام وخطيب المسجد النبوي الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، رئيس جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي، وذلك في مقر الجمعية بالعاصمة الهندية نيودلهي.
ونوه رئيس جمعية أهل الحديث المركزية بزيارة إمام وخطيب المسجد النبوي "البعيجان" للهند وأثرها الكبير، ولقائه بعلمائها وطلبة العلم.
وبيَّن "البعيجان"، أن زيارته لمقر جمعية أهل الحديث المركزية بجمهورية الهند، تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإسلامية، وإيصال رسالة المملكة في نشر قيم الوسطية والاعتدال وما تبذله من جهود عظيمة وجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين.
حضر اللقاء نائب أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالرحمن الزيد، والملحق الديني بدر بن عبدالرحمن العنزي.
إثر ذلك شارك في مؤتمر جمعية أهل الحديث الـ 35 لعموم الهند، الذي انطلق أمس بعنوان: "دور الأديان العالمية في صيانة كرامة الإنسانية"، بحضور عدد من طلبة العلم والعلماء.
وأكد "البعيجان"، أن من أعظم النعم التي امتن الله على عبده أن يوفقه للدخول في الدين الإسلامي، متحدثًا عن الأسباب التي تعين المسلم على الثبات على الدين، ومنها طلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسول الله، وفهم السلف الصالح.
وأشار إلى أن طلب العلم من أفضل الأعمال وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وهو علامة على إرادة الله بالعبد الخير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرًا يفقه بالدين.
وأوصى الحضور من العلماء والدعاة وطلبة العلم بتعليم الناس العلم الشرعي، واحتساب الأجر من الله سبحانه تعالى في ذلك، مبينًا أن المسلمين بحاجة إلى تعليمهم أمور دينهم ودنياهم وإلى دعوة الناس إلى الخير والصلاح.