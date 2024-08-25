"منشآت": المملكة تقود استثمارات رأس المال الجريء.. 35 صفقة بقيمة 900 مليون ريال

ووفقًا للتقرير الصادر عن "منشآت"؛ فقد استثمرت المملكة في 35 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 900 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2024؛ مما يعزز من موقعها الريادي في المنطقة رغم التراجع العام في التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.