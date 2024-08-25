"منشآت": المملكة تقود استثمارات رأس المال الجريء.. 35 صفقة بقيمة 900 مليون ريال

كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن تحقيق المملكة إنجازات بارزة في مجال استثمارات رأس المال الجريء.
ووفقًا للتقرير الصادر عن "منشآت"؛ فقد استثمرت المملكة في 35 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 900 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2024؛ مما يعزز من موقعها الريادي في المنطقة رغم التراجع العام في التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار التقرير إلى استفادة 9644 منشأة صغيرة ومتوسطة من خدمات مراكز الدعم وبرامج التدريب التابعة لـ"منشآت"؛ مما ساهم في تعزيز شبكة علاقاتهم وتطوير أعمالهم. كما قدمت منصة "مزايا" خدماتها لـ1558 مستفيدًا خلال نفس الفترة.
وفيما يخص التدريب، استفاد قرابة 15766 متدربًا من أكاديمية "منشآت" الإلكترونية؛ بينما تَلَقّت 555 جهة دعمًا من مركز الابتكار.
وتم تأهيل 719 منشأة للحصول على خدمة "جدير" من "منشآت"، بالإضافة إلى إدراج 352 علامة تجارية على منصة مركز الامتياز التجاري، وانضمام 463 منشأة صغيرة ومتوسطة إلى برنامج "طموح".
وأبرز التقرير إدراج 3 منشآت صغيرة ومتوسطة في السوق الموازية "نمو" من خلال "برنامج طموح"؛ في حين تتمثل الصفقة الضخمة الوحيدة في المنطقة بمبلغ 487.5 مليون ريال، التي حصلت عليها شركة "سلة" للبرمجيات في جولتها التمويلية قبل طرحها للاكتتاب العام.
وعلق التقرير على استمرار قوة مشهد الشركات الناشئة في المملكة، معبرًا عن تفاؤله بنمو القطاع.
وأسهمت الاستثمارات الجريئة في تحفيز الابتكار وزيادة النشاط الاقتصادي؛ مما يعكس الاستراتيجية الناجحة للمملكة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه تمويل رأس المال الجريء انخفاضًا في معظم دول المنطقة؛ مما يُبرز التزام المملكة بترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للاستثمار في المنطقة، ويؤكد نجاح جهود "منشآت" في تعزيز البيئة الريادية ودعم الشركات الناشئة في المملكة.