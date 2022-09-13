وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري السيول والأمطار في باكستان

وأوضحَ السفير المالكي أن المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب الباكستاني تأتي للتخفيف من معاناة المتضررين من موجة السيول والفيضانات التي ضربت عددًا من المدن والأقاليم الباكستانية، ونجمت عنها خسائر بالغة في الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أن ذلك يجسِّد العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وهي امتداد لدعم المملكة لباكستان في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية.