"المدني" يستعرض منصات الإنذار الآلي والمبكر بجناح "الداخلية" بجيتكس

وتأتي من أحدث التقنيات التي تستعرضها المديرية، طائرة الدرون لمباشرة الحوادث الكيميائية والإشعاعية، والتي يستفاد منها في حال وجود عوائق أو حواجز تمنع تدخل المستجيب الأول للحادث من مباشرة الموقع, يتم حينها الاستعانة بطائرة الدرون المزودة بنظام أساسية، وهي نظام المركبات الكيميائية الصناعية والنظام الثاني الخاص بالنظائر المشعة لمباشرة موقع الحادث، وأخذ القراءات وإرسالها لقائد الحدث ليحدد الإستراتيجية والتكتيك المناسب لإدارة الحادث.