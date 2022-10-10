"المدني" يستعرض منصات الإنذار الآلي والمبكر بجناح "الداخلية" بجيتكس

تشارك المديرية العامة للدفاع المدني، في جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية في دبي، باستعراض عدد من التقنيات والخدمات والمنصات المخصصة للإنذار التي تستخدمها المنصة لرفع مستوى السلامة بالمجتمع.
وفي الجناح تستعرض المديرية المنصة الرقمية للإنذار الآلي، وهي منصة تعمل على استقبال البلاغات الصادرة من أجهزة كواشف الحريق الذكية في المنشآت دون تدخل بشري.
كما تستعرض المنصة الوطنية للإنذار المبكر التي تُفعل في حالات الطوارئ لبث رسائل تحذيرية عن طريق أجهزة الجوال باستخدام تقنية تحديد المواقع.
وتأتي من أحدث التقنيات التي تستعرضها المديرية، طائرة الدرون لمباشرة الحوادث الكيميائية والإشعاعية، والتي يستفاد منها في حال وجود عوائق أو حواجز تمنع تدخل المستجيب الأول للحادث من مباشرة الموقع, يتم حينها الاستعانة بطائرة الدرون المزودة بنظام أساسية، وهي نظام المركبات الكيميائية الصناعية والنظام الثاني الخاص بالنظائر المشعة لمباشرة موقع الحادث، وأخذ القراءات وإرسالها لقائد الحدث ليحدد الإستراتيجية والتكتيك المناسب لإدارة الحادث.