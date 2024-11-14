النساء الأكثر إقبالًا.. "المشاتل الزراعية في الباحة".. روائع وقصص ومقصد سياحي

وتعمل الأمانة -ممثلة في وكالة الأنسنة وعمارة البيئة- على التخطيط والإدارة والإشراف المباشر على المشاتل في أمانة الباحة والبلديات التابعة لها، وعددها (11) مشتلًا، يوجد فيها: (50) ألف شجرة، و(60) ألف شجيرة، و(1.100.000) زهرة، وتغطي مساحة (190.000 م2)، وتضم أشجار السدر، والعرعر، والأثل، والطلح، والزيتون، والحور وغيرها من الأنواع التي تنتجها طوال العام.