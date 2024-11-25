"كايسيد" و"تحالف الأمم المتحدة للحضارات" يُمددان شراكتهما لـ 4 أعوام

من جانبه قال "الحارثي": إن "الشراكة مع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة يمكن أن يكون لها تأثير ديناميكي وحيوي، مما يسهم في دمج الحوار بين الأديان في النظام الدولي متعدد الأطراف، حيث يتمتع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بمكانة فريدة من نوعها لتعزيز العلاقة بين الدين وصُنع السياسات، كما يمكن لجهودنا التعاونية المتنوعة مع تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، أن تسهم في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، من خلال تنفيذ المشاريع الميدانية وبرامج التدريب في مختلف مناطق العالم".