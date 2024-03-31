أكثر 358 ألف ساعة تطوعية اجتماعية نُفذت في النصف الأول من رمضان بالمسجد النبوي

كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي -ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية والتطوعية- أعمالها خلال الفترة من غرة شهر رمضان وحتى نهاية النصف الأول من الشهر المبارك؛ حيث بلغ عدد الفرص التطوعية الاجتماعية الإنسانية 49 فرصة تطوعية بمشاركة 28 جهة مشاركة و3355 متطوعاً ومتطوعة بإجمالي 358.071 ساعة، كما استفاد من خدمات التنقل 133,712 زائراً في عموم المسجد النبوي.