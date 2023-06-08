اتفاقية بين "السعودية للتمويل العقاري" و"الرابطة الوطنية" بالولايات المتحدة للتعاون وتبادل الخبرات

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية السعودية 2030، لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في سوق التمويل العقاري الثانوي، وتهدف الشركة ضمن رؤيتها إلى تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري، كما أنها تحرص على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري السعودي وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك الأسر السعودية، بالإضافة إلى دورها في تطوير القطاع المالي وتنويع روافد الاقتصاد الوطني.