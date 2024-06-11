الكشافة.. سواعد عطاء ممدودة لخدمة ضيوف الرحمن

من جهته أكد القائد الكشفي فالح المطيري، أن مشاركتهم بمعسكرات الخدمة هي وسام فخر وشرف لكل منتسب لها، وأن اختيارهم لها يعني تكليفهم بمسؤولية عظيمة عليهم جميعًا استشعارها، وأن الثقة التي حصلوا عليها تزيدهم شرفًا يدفعهم إلى الإصرار والحرص على تقديم الأفضل لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال المعسكرات الكشفية الفرعية المنتشرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.