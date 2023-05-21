المملكة تستضيف منتدى المنافسة العربي الرابع في العاصمة الرياض

ويقام المنتدى خلال الفترة 23 - 24 / 5 / 2023م بمشاركة أجهزة المنافسة بالدول العربية وبحضور أكثر من 15 خبيرًا وممثلًا لأجهزة ومنظمات دولية معنية بالمنافسة حيث يتضمن المنتدى أكثر من خمس جلسات علمية يتباحث بها الحاضرون أبرز الموضوعات التي تسهم في دعم نمو الأنشطة الاقتصادية وتعزيز المنافسة ودراسة التحديات المشتركة بهدف تبادل الخبرات، كما تتضمن فعاليات المنتدى تكريم الطلبة السعوديين من جامعات المملكة المشاركين بأوراق وبحوث تتعلق بالمنافسة, وناقش الطلاب وخبراء المنافسة المتواجدين على المسرح، حول الدروس المستفادة، والأفكار المستخلصة من تجاربهم.