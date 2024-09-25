جامعة المؤسس تحتفي باليوم الوطني الـ94 بحضور رئيس الجامعة ونوّابها

رعى رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، حفل الجامعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع شركة وادي جدة في مركز الملك فيصل للمؤتمرات. وشهد الحفل حضور عدد من نواب رئيس الجامعة، والعمداء، وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الطلاب والطالبات.
واستُهلّ الحفل بجولة في المعرض الفني المصاحب، بمشاركة نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع؛ حيث تم عرض فيلم وثائقي عن المديرية العامة للجوازات، تضمن إبراز جهودها في خدمة الوطن. وتخلل الحفل عروض فنية ولوحات غنائية وطنية بمشاركة طلاب وطالبات الجامعة.
وفي كلمته رفع رئيس الجامعة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مؤكدًا على فخر الجامعة بحمل اسم الملك عبدالعزيز ودورها في تعزيز قيم المواطنة وتنمية مهارات الطلاب بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مصعب الحربي، أن الجامعة أعدت برنامجًا شاملًا للاحتفال، يشمل فعاليات متنوعة تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتعميق الوعي المجتمعي.
وفي الختام تم تكريم المديرية العامة للجوازات نظير جهودها المتميزة، وتسلم درع التكريم اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.