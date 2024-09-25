جامعة المؤسس تحتفي باليوم الوطني الـ94 بحضور رئيس الجامعة ونوّابها

رعى رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، حفل الجامعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع شركة وادي جدة في مركز الملك فيصل للمؤتمرات. وشهد الحفل حضور عدد من نواب رئيس الجامعة، والعمداء، وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الطلاب والطالبات.