"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: سُحب رعدية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة وتبوك وحائل والشمالية والشرقية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة تبوك تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة خيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط السليمي والشنان والغزالة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، فيما تشهد بقعاء سُحبًا رعدية ممطرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس، فيما تستمر الحالة في حفر الباطن حتى العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا سُحبًا رعدية ممطرة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.