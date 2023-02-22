"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: سُحب رعدية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس، فيما تستمر الحالة في حفر الباطن حتى العاشرة صباحًا.