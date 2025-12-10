شركة ساعي توقّع اتفاقية تسويق حصري مع شركة رفاه للتطوير العقاري

تُعد شركة رفاه إحدى الشركات السعودية النشطة في قطاع التطوير العقاري وإدارة المشاريع، حيث تأسست عام 2012 في مدينة الرياض، وتمتلك سجلًا متقدمًا يشمل تنفيذ أكثر من 55 مشروعًا وتطوير ما يزيد عن 1152 وحدة سكنية، مما يعكس خبرتها في تقديم منتجات عقارية تتسم بالجودة والكفاءة، ويعزز دورها ضمن قطاع التطوير السكني في المملكة.