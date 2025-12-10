شركة ساعي توقّع اتفاقية تسويق حصري مع شركة رفاه للتطوير العقاري

وقّعت شركة ساعي للتسويق العقاري اتفاقية تسويق حصري مع شركة رفاه للتطوير العقاري لتسويق أحد مشاريعها النوعية بمدينة الرياض، وذلك بحضور: أ. عبدالله السنيدي – الرئيس التنفيذي لشركة ساعي، وأ. عبدالله بن مفلح القريشي – الرئيس التنفيذي لشركة رفاه للتطوير العقاري.
تُعد شركة رفاه إحدى الشركات السعودية النشطة في قطاع التطوير العقاري وإدارة المشاريع، حيث تأسست عام 2012 في مدينة الرياض، وتمتلك سجلًا متقدمًا يشمل تنفيذ أكثر من 55 مشروعًا وتطوير ما يزيد عن 1152 وحدة سكنية، مما يعكس خبرتها في تقديم منتجات عقارية تتسم بالجودة والكفاءة، ويعزز دورها ضمن قطاع التطوير السكني في المملكة.
والجدير بالذكر أن شركة ساعي للتسويق العقاري، التي تأسست عام 2021، نجحت في ابتكار نموذج عمل تسويقي يساهم في خلق تجربة مميزة للباحثين عن العقار، مع توسّع ملحوظ في مدينة الرياض خلال فترة وجيزة. كما تقدم شركة ساعي منظومة عمل متكاملة تشمل استراتيجيات تسويقية رقمية وإدارة حملات تعتمد على تحليل بيانات السوق ومسار العميل، بما يسهم في تحسين نتائج التسويق للمطورين العقاريين.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز حضور مشاريع رفاه في السوق العقاري، وتطوير أدوات التسويق العقاري عبر التعاون مع شركة ساعي. ويهدف الجانبان إلى بناء مسارات عمل تسويقية أكثر كفاءة، ترتكز على دراسات دقيقة للسوق واحتياجات العملاء، بما يساهم في رفع مستوى التفاعل وتحقيق نتائج تسويقية مستقرة.
كما تهدف الشراكة إلى توحيد الجهود بين الطرفين في تطوير آليات تسويق حديثة ترتقي بجودة التسويق العقاري داخل مدينة الرياض، وتقديم حلول متكاملة تلائم تطلعات القطاع العقاري وتوجهاته في المرحلة الحالية والقادمة.