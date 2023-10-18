"العنقري" يشارك في اجتماع رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة لمجلس التعاون

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتحديث أدلة العمل المشتركة في مجال الرقابة على الأداء، والرقابة على تقنية المعلومات، والرقابة على أعمال الخصخصة، إضافةً إلى دليل رقابة الحوكمة ودليل إعداد التقارير الرقابية، ومناقشة خطة التدريب لعامي (2024 - 2025) لمنسوبي دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس، والخطة التشغيلية للخطة الإستراتيجية للتدريب.