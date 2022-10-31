القصيم .. تقليص مشاريع متعثرة بـ31 مليارًا لأقل من 3 مليارات ريال خلال ثلاث سنوات

وقد حرص أمير المنطقة على وضوح المنهجية التي ترتكز عليها محاور اللجنة، وتمثلت في تقييم كفاءة المقاولين، وكفاءة الإشراف، والتعاون بين الإدارة الفنية والمالية، وآلية طرح المشاريع، وتوفر الاعتمادات المالية، وآلية العمل بين الوزارة وفرع الجهة الحكومية بالمنطقة.