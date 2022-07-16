مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إنسانية طارئة للمتضررين والمنكوبين من السيول بمأرب

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتقديم مساعدات إنسانية طارئة شملت 1.500 سلة غذائية تزن 160 طنًا و500 كيلو غرام، بالإضافة إلى 200 خيمة و200 حقيبة إيوائية للأسر المتضررة والمنكوبة جراء السيول التي جرفت منازلهم ومخيماتهم مؤخرًا بمحافظة مأرب.