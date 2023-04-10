بيان وميزانية ورقابة.. قانوني: بنوك السعودية آمنة من هزات الاقتصاد العالمي لأسباب

أوضح محامٍ ومستشار قانوني، أنه دائمًا إذا أردنا أن نقيس التقدم الاقتصادي أو المالي، لأي دولة في العالم، فيجب النظر أولًا إلى قوة البنوك والمصارف، وكذلك النظر إلى الشركات المُساهمة ذات العوائد، حيث إن هناك مقولة في علمِ الاقتصاد تنص على: "لا اقتصاد بلا بنوك، ولا بنوك بلا فوائد، ولا فوائد بلا ودائع، ولا ودائع بلا عملاء".