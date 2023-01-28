كان بصحبة أصدقائه بالشارع واختفى في دقائق.. الشرطة الأمريكية تبحث عن سعودي مختفٍ بأوهايو

وقال تقرير الشرطة إن الشخص المفقود كان بصحبة أصدقائه قبل دقائق من اختفائه، حيث كانوا يسيرون سوياً في أحد الشوارع بوسط المدينة، لكنه ابتعد عنهم قليلاً، ولم يروه منذ تلك اللحظة رغم محاولاتهم البحث عنه.