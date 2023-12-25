رئيس التسويق بـ"الجفالي" باسم ولي: معرض الرياض للسيارات سيكون قريبًا في مقدمة معارض السيارات حول العالم

• حرصنا على تدشين جديد "مرسيدس-بنز" من خلال المعرض
• عملاؤنا هم أساس نجاحنا ومن أجلهم نقوم بتنفيذ استراتيجية التطوير المستمر
• نحرص على مواصلة تفعيل وتطوير خدماتنا الإلكترونية
• السيارات الكهربائية هي مستقبل هذه الصناعة ولكن لن تنتهي السيارات التي تستخدم الوقود الأحفوري
أنهت شركة الجفالي للسيارات، وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في السوق السعودي، مشاركتها في الحدث الأضخم في قطاع السيارات في السعودية (معرض الرياض للسيارات)، الذي شهد وجود جميع الشركات العاملة في هذا القطاع، وحظي بحضور كبير من شرائح المجتمع كافة.
وخلال اليوم الأخير من المعرض التقينا رئيس إدارة التسويق والتطوير، السيد باسم ولي؛ للحديث عن عدد من الجوانب التي تهم مُلاك ومحبي سيارات مرسيدس-بنز العريقة.
لا شك أن الوجود في أضخم معرض للسيارات على مستوى الشرق الأوسط أمرٌ مهم جدًّا لشركات السيارات كافة؛ فعناصر النجاح والتميز كانت حاضرة بقوة في معرض الرياض للسيارات؛ وهو ما جعله المكان الأنسب للمنتمين كافة لعالم صناعة السيارات من الشركات الصانعة، والوكالات، والإعلاميين، والعملاء الذين هم حجر الزاوية في مثل هذه الفعاليات الرائعة. وأتوقع أن المعرض في ظل الدعم الذي يجده قطاع تنظيم المعارض في السعودية على ضوء رؤية 2030 سيصل إلى موقع متقدم عالميًّا بين معارض السيارات الشهيرة.
اختارت الشركة المعرض ليكون منصة التدشين الرسمي لأحدث سيارتين قدمتهما مرسيدس-بنز في الفترة الحالية، هما سيارتا E-Class و CLE Coupé، وحدث ذلك رسميًّا في اليوم الأول لافتتاح المعرض، ووجدتا اهتمامًا كبيرًا من زوار المعرض الذين أبدوا إعجابهم بهما، في الوقت الذي حرص فيه فريقنا على تقديم المعلومات كافة للزوار والإجابة عن استفساراتهم كافة حول هاتين السيارتين، وغيرهما من السيارات المعروضة في الجناح.
عميل مرسيدس-بنز هو العنصر الأساسي الذي يتم من أجله المشاريع والخطط التطويرية كافة داخل الشركات، واليوم أصبح العميل واعيًا جدًّا بحقوقه، ويستطيع المقارنة بسهولة بين الشركات كافة في الخدمة التي يحتاج إليها لاختيار ما يناسبه، وفقًا للمعطيات التي يبني عليها قراره. ونعتز في شركة الجفالي للسيارات بأننا لسنوات طويلة حرصنا على التطوير المستمر لخدماتنا؛ بهدف تقديم تجربة مميزة لعملائنا، وبناء علاقة مستدامة معهم. وإيمانًا منا بأن العميل هو سفير لنا، ويهمنا أن يعكس تجربته لخدماتنا ومنتجاتنا في محيطه بصورة إيجابية، فقد قمنا بخطوات تطويرية نوعية على مستوى مراكز الصيانة من حيث إجراء تعديلات هندسية في بنائها لزيادة طاقتها الاستيعابية من المركبات، وأيضًا سلاسة رحلة المركبة داخلها من الاستلام إلى تنفيذ خدمات الصيانة المطلوبة، إضافة للرفع من مستوى كفاءة الكوادر المدربة، وتقديم خدمات جديدة في الاستقبال لخلق تجربة فريدة لعملائنا في مراكز الصيانة من استلام السيارة إلى تسليمها، بما يتضمنه ذلك من ترتيب لمواعيد حجز الصيانة، بما يناسب العميل، والاستقبال في المركز، وشرح الخدمات كافة بشكل مفصل، وانتهاء بتسليم المركبة بعد انتهاء خدمة الصيانة.
أستطيع القول إن جميع خدماتنا لعملائنا أصبحت متوافرة عبر الموقع الإلكتروني، بداية من المعلومات كافة عن السيارات التي نوضح التفاصيل كافة، والمعزَّزة بالواقع الافتراضي الذي يتمكن من خلاله العميل من المقارنة بين الفئات والألوان، وغيرها من المواصفات، مرورًا بالحجز لإتمام الشراء، وأيضًا حجز مواعيد الصيانة؛ وهو ما يوفر للعميل الكثير من الجهد والوقت.
النفط سيظل مصدرًا مهمًّا للطاقة، لا يمكن الاستغناء عنه إطلاقًا، ولكن ذلك لا يتعارض مع السيارات الكهربائية التي تظل خيارًا مناسبًا أمام العملاء، وأيضًا هي الخيار الأفضل للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة. ووفقًا لمبادرات وبرامج الرؤية فإن السيارات الكهربائية سوف تُسجِّل حضورًا كبيرًا في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة؛ لتلبية الطلب الكبير المتوقع عليها مستقبلاً.
نعتمد في خططنا التطويرية على عملائنا من خلال تقييم الاستبيانات التي يتم إرسالها للعميل، وأيضًا ما يتم تناوله في منصات التواصل الاجتماعي عما نقدمه.. كما قمنا بالتعاقد مع مُزوِّدي خدمات تقنية؛ لنتعرف على مستوى رضا عملائنا، ومنها -على سبيل المثال- تعاقدنا مع شركة (VentaVid) لرسائل الفيديو، التي تحقق تواصلاً فعالاً مع العملاء، يوفر الوقت والجهد، ويحقق للعملاء ما يتطلعون له من خدمة، وتفاعُل مع استفساراتهم واقتراحاتهم.. إضافة إلى الخبرات المتبادلة مع شركة مرسيدس-بنز؛ لانتقاء أفضل النماذج عالميًّا التي حققت نتائج مميزة في نيل رضا العملاء.