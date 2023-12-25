رئيس التسويق بـ"الجفالي" باسم ولي: معرض الرياض للسيارات سيكون قريبًا في مقدمة معارض السيارات حول العالم

عميل مرسيدس-بنز هو العنصر الأساسي الذي يتم من أجله المشاريع والخطط التطويرية كافة داخل الشركات، واليوم أصبح العميل واعيًا جدًّا بحقوقه، ويستطيع المقارنة بسهولة بين الشركات كافة في الخدمة التي يحتاج إليها لاختيار ما يناسبه، وفقًا للمعطيات التي يبني عليها قراره. ونعتز في شركة الجفالي للسيارات بأننا لسنوات طويلة حرصنا على التطوير المستمر لخدماتنا؛ بهدف تقديم تجربة مميزة لعملائنا، وبناء علاقة مستدامة معهم. وإيمانًا منا بأن العميل هو سفير لنا، ويهمنا أن يعكس تجربته لخدماتنا ومنتجاتنا في محيطه بصورة إيجابية، فقد قمنا بخطوات تطويرية نوعية على مستوى مراكز الصيانة من حيث إجراء تعديلات هندسية في بنائها لزيادة طاقتها الاستيعابية من المركبات، وأيضًا سلاسة رحلة المركبة داخلها من الاستلام إلى تنفيذ خدمات الصيانة المطلوبة، إضافة للرفع من مستوى كفاءة الكوادر المدربة، وتقديم خدمات جديدة في الاستقبال لخلق تجربة فريدة لعملائنا في مراكز الصيانة من استلام السيارة إلى تسليمها، بما يتضمنه ذلك من ترتيب لمواعيد حجز الصيانة، بما يناسب العميل، والاستقبال في المركز، وشرح الخدمات كافة بشكل مفصل، وانتهاء بتسليم المركبة بعد انتهاء خدمة الصيانة.