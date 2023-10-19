"صحة الرياض": "أشعة الماموجرام" آمنة.. ولا داعيَ لارتداء الدرع الواقي

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته اليوم، أن كمية الإشعاع الذي تتعرض له السيدة من الأشعة، يُعتبر آمنًا وليس هناك حاجة لارتداء الدرع الواقي لأنه قد يقلل من دقة التشخيص.