"الثقافة" تنظم مهرجان الفنون الأدائية التقليدية بالباحة لترسيخها لدى أجيال المستقبل

وفي منطقة "ساحة من الإبداع" المصممة بطابع الفنون الأدائية التقليدية، ستقدم تفاعليات عامة من خلال شاشات تفاعلية ومناطق للتصوير، وعروض أدائية ستؤديها فِرَق موزعة من مناطق المملكة الخمس، وتقدم أكثر من عشرين فنًّا أدائيًّا، إضافة إلى منطقة المسرح التي ستشهد تقديم عرض الفنون الأدائية الخمسة بواقع أربع مرات يوميًّا، وستكون مدة كل عرض عشر دقائق، وكذلك منطقة المطاعم التي سيستمتع من خلالها الزائر بألذ الأطعمة في جو الباحة البديع وطبيعتها الخلابة، بطريقة عصرية بين الأشجار، وقد استوحي طابع الجلسات والكراسي من الطبيعة كالأخشاب والأحجار، وستقدم فيها المأكولات التقليدية المشهورة من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب المطاعم العصرية التي ستصمم بطابع المنطقة.