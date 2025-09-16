وزير الدفاع يبحث في الرياض مع قائد "المركزية الأمريكية" التنسيق العسكري الإقليمي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، اليوم في الرياض، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول براد كوبر.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات العسكرية والدفاعية، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وحضر اللقاء من الجانب السعودي معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضرت من الجانب الأمريكي القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة أليسون ديلورث، وعدد من المسؤولين.