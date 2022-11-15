"بلاك هات".. التحديات الأمنية الأكثر تعقيدًا بالعالم ضمن فعاليات موسم الرياض

تُمثِّل فعالية "بلاك هات"، التي انطلقت اليوم الثلاثاء ضمن أحداث موسم الرياض 2022، مسرحًا للتحديات الأمنية الأكثر تعقيدًا في العالم؛ إذ تضم مجموعة من الورش والدورات التي يقودها خبراء عالميون؛ للحصول على أهم المعلومات حول تهديدات الأجيال القادمة، وما تقوم به قطاعات الأمن السيبراني من دفاعات مضادة لتلك التهديدات، إضافة إلى مجموعة من التحديات المتنوعة في الاختراقات الأمنية والسيبرانية.
وفي التفاصيل، تتيح الفعالية المنظمة بشراكة بين الهيئة العامة للترفيه والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز لزوَّار موسم الرياض فرصة الاجتماع مع رؤساء القطاعات الأمنية في المجالات السيبرانية، واكتساب رؤى جديدة حول كيفية حل المشكلات ومعالجتها وفق أساليب عالية الدقة، يشرف عليها مجموعة من المتخصصين والخبراء القادمين من مختلف أنحاء العالم.
وتضم الفعالية عددًا من التحديات التي تهدف لاستكشاف الثغرات الأمنية على المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية؛ للقضاء على نقاط الضعف التي تشكل ثغرات أمنية في تلك المواقع والتطبيقات، وتطويرها بما يسهم في زيادة مستوى الوعي والأمان في الخدمات التي يستفيد منها ملايين البشر حول العالم، إضافة إلى عدد من المسابقات التي تشمل اختراق السيارة، والهروب من الغرفة، وفتح الأقفال، واختراق الدرونز، ومسابقة التقط العلم، ومكافآت الثغرات، واختراق الرقائق الإلكترونية.
وتستمر أعمال الفعالية التي تُعد الأكبر من نوعها بالمنطقة في مجال الأمن السيبراني خلال الفترة 15–17 نوفمبر الجاري، وسط حضور كثيف من رؤساء قطاع أمن المعلومات في أهم الشركات العالمية المختصة. ويمكن الحصول على تذاكر الحضور عبر الرابط .
ويقدم موسم الرياض 2022 لزواره خيارات ترفيهية مميزة، كما يقدم فرصًا اقتصادية ضخمة، تتمثل في تمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص الاستثمار، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في السعودية، فضلاً عن توفير الوظائف في مختلف المجالات، وتنظيم الفعاليات العالمية في عدد من المجالات ذات الأهمية.