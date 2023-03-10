القيادة تُهنئ الرئيس النيبالي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، قال فيها: "بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، يسرُّني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والرقي".