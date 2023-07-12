أمين جدة يوقّع على مشروع لتصريف مياه الأمطار بشارع حائل

وقّع أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، اليوم الأربعاء، عقد مشروع حلول لتصريف مياه الأمطار بشارع حائل، بتكلفة تجاوزت 61 مليون ريال، وينفذ لمدة تصل إلى 18 شهرًا.
وقال وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان بن عبدالله الزهراني: إن المشروع يعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية والمبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، والتي تعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
وأضاف "الزهراني" أن "حلول الأمطار بشارع حائل، ستغطي أجزاء من أحياء الشرفية والبغدادية والرويس، فيما تتضمن تركيب أنابيب بطول 4.8 كم، و30 مصيدة و59 منهولًا".
وتعدّ مشروعات أمانة محافظة جدة لتصريف مياه الأمطار، ضمن أهم مشروعات البنية التحتية للمدينة؛ حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ 9 مشروعات لتصريف مياه الأمطار، إضافةً إلى 3 أخرى لتخفيض منسوب المياه السطحية، ضمن المراحل "الثانية والثالثة والرابعة" بتكلفة إجمالية تتجاوز مليارًا و464 مليونًا و304 آلاف ريال.
وتشمل: "مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام، مشروع حي المنار، مشروع طريق الحرمين بحي النخيل، مشروع طيبة، مشروع الهدى والأجاويد، مشروع طريق الملك فيصل، مشروع المحمدية، مشروع الفردوس".