أمين جدة يوقّع على مشروع لتصريف مياه الأمطار بشارع حائل

وتعدّ مشروعات أمانة محافظة جدة لتصريف مياه الأمطار، ضمن أهم مشروعات البنية التحتية للمدينة؛ حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ 9 مشروعات لتصريف مياه الأمطار، إضافةً إلى 3 أخرى لتخفيض منسوب المياه السطحية، ضمن المراحل "الثانية والثالثة والرابعة" بتكلفة إجمالية تتجاوز مليارًا و464 مليونًا و304 آلاف ريال.