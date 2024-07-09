مجلس "الاثنينية".. "أمير الشرقية" يُشيد بدعم القيادة الرشيدة لمنظومة وسائل النقل بالمنطقة

ولفت "الحسني" إلى أن شركة مطارات الدمام تولي اهتمامًا بالغًا للمشاركة المجتمعية، كما تولي اهتمامًا للاستدامة البيئية؛ حيث أطلقت بنجاح مبادرة "مطارنا أخضر"، التي تهدف إلى زراعة مليون شجرة رقمية؛ مشيرًا إلى استحداث مطارات الدمام لرؤيتها بحلة جديدة، وهي أن تكون المطار المفضل لمسافري المنطقة، كما تم بناء الهرم الاستراتيجي للشركة على هذا الأساس مرتكزًا على 6 مسارات.. وتنفيذًا لهذه الاستراتيجية بدأت الشركة مع مستشار متخصص "مشروع المخطط العام لمطارات الشركة" وإجراء تحليل شامل لاحتياجات المطارات الحالية والمستقبلية لحركة المسافرين والشحن الجوي، وسيتم إعداد المخطط العام المبدئي في أغسطس 2024 ومن ثم الاعتمادات، ويظهر التصور الأولى لمطار الملك فهد الدولي والتوسعات المستقبلية بملامحه الجديدة للوصول إلى 32 مليون مسافر سنويًّا وأكثر من 100 وجهة مباشرة.