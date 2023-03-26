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نصيحة لمزارعي الرياض: هذا هو الموعد المناسب لزراعة "القرعيات"
"الإرشاد الزراعي": للحصول على أفضل إنتاج ممكن خلال الموسم
نصح الإرشاد الزراعي، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، المزارعين في منطقة الرياض، بزراعة القرعيات (البطيخ - الشمام - الخيار - الكوسة - القرع العسلي) خلال شهر مارس حتى نهاية شهر أبريل؛ للحصول على أفضل إنتاج ممكن.
وفي سياقٍ ذي صلة قال "الإرشاد الزراعي"، اليوم، إن "الاستعانة بخدمات العمالة الزراعية المؤقتة تحل كثيراً من المشكلات التي تعانيها لخدمة محاصيلك طوال الموسم الزراعي من الزراعة حتى الحصاد".