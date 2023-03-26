نصيحة لمزارعي الرياض: هذا هو الموعد المناسب لزراعة "القرعيات"

وفي سياقٍ ذي صلة قال "الإرشاد الزراعي"، اليوم، إن "الاستعانة بخدمات العمالة الزراعية المؤقتة تحل كثيراً من المشكلات التي تعانيها لخدمة محاصيلك طوال الموسم الزراعي من الزراعة حتى الحصاد".