"هيئة العقار" تطلق بيئة تنظيمية تجريبية لتمكين الابتكار في التقنيات العقارية

وأفادت بأن الانضمام للبيئة يمر بأربع مراحل رئيسة تشمل: التقديم، تقييم الجاهزية، الاختبار، ثم الخروج من البيئة بعد الحصول على التراخيص النظامية، على أن تمتد فترة الاختبار من 6 إلى 24 شهرًا، تحت إشراف مباشر ومتابعة دقيقة عبر مؤشرات أداء وتقارير دورية.