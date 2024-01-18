"جاكو" شريك للمنتدى السعودي للإعلام ومعرض "فومكس" في فبراير المقبل

ويعود المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، تأكيداً على أهميته ودوره الفاعل في تحقيق الأثر الإيجابي الممتد في فضاء الإعلام، وسعياً إلى تطوير صناعته بالسعودية، واكتشاف أحدث تقنياته، في ظل عالم متغير على جميع الأصعدة، وخلق مجتمع حيوي وفعال للفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال، بجانب تعزيز مكانة المملكة إعلامياً.