تواكب متغيرات إيجابية تتيح حل الأزمات.. ما أهمية القمة العربية في جدة؟

لقد فرض تفجر الأزمة السودانية في أبريل الماضي نفسه على جدول أعمال القمة العربية في جدة؛ رغم ذلك، فإن إقناع المملكة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، للطرفين المتحاربين في السودان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإتاحة الفرصة لهما للقاء في جدة، ثم توصلهما إلى التوقيع على "إعلان جدة"، الذي نص على الالتزام بحماية المدنيين في السودان، تُعد تطورات إيجابية مهمة يمكن البناء عليها، في حل الأزمة السودانية، ومنع إطالتها، وإسهام المملكة في إقناع طرفي النزاع السوداني بخيار التفاوض وما تمخض عنه إلى الآن، يمثل عاملاً إيجابياً يتيح أن تخرج قمة جدة بقرارات فعّالة في مواجهة التحديات الحالية التي يواجهها العرب.