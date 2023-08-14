طيران ناس و "سرك" يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستدامة

وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس "يسعدنا الدخول في هذه الشراكة الواعدة مع الشركة السعودية اﻻستثمارية ﻻعادة التدوير كشركة رائدة في هذا المجال بالتوزاي مع استراتيجة طيران ناس في تبني مبادرات مستديمة الأثر على البيئة الاقتصاد المجتمع، ونحن على ثقة من أن هذه الخطوة ستعزز جهود طيران ناس لبناء نموذج نمو مستدام يجمع بين الوصول إلى تأثيرات منخفضة على البيئة وتحقيق عوائد اقتصادية مربحة، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060."