"زين السعودية" تفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية الفئة الذهبية للعام 2024

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي في "زين السعودية" الأستاذة إيمان بنت عبدالله الصعيدي: "من منطلق حرصنا في زين السعودية لتحقيق أثر إيجابي لمجتمع مملكتنا الغالية، والذي أخذنا على عاتقنا أن نكون مساهمين في نهضته وتطوره، وأن نسخر كافة إمكاناتنا ومواردنا وابتكاراتنا لخدمة قضاياه التنموية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. ومن قيمنا المستمدة من قيم مجتمعنا الفريدة، انطلقنا في رحلة تمكينٍ وتحفيزٍ ودعمٍ تجسدت على أساسه مبادرات وبرامج مخصصة للمسؤولية الاجتماعية لتحقيق أثرٍ مستدام، وأخذنا من مستهدفات رؤية 2030 وطموح قيادتنا الرشيدة لرفاهية الإنسان والمجتمع بوصلة لنا، مما جعلنا شريكاً فاعلاً في دعم الجهود الوطنية. وفي عالمٍ شديد الترابط، عملنا على مواءمة استراتيجيتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية مع أفضل المعايير العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبما يسهم في دفع جهودنا لرسم عالم زين الجميل، وتحقيق مستقبلٍ أكثر إشراقاً واستدامة للمملكة والكوكب".