"زين السعودية" تفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية الفئة الذهبية للعام 2024

أعلنت "زين السعودية"، الشركة الرائدة في الاتصالات والخدمات الرقمية، عن فوزها بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات بنسختها الأولى، والتي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفازت "زين السعودية" بهذه الجائزة عن الفئة الذهبية تقديراً لجهودها ومبادراتها في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وذلك انطلاقاً من مقاربتها لتمكين المجتمع السعودي والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية والإنسانية والاجتماعية في إطارٍ من العمل المسؤول للمساهمة في بناء مجتمعٍ حيوي ينعم باقتصادٍ مزدهر في وطنٍ طموح، وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهدف جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة إلى تكريم وتحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات المسؤولية الاجتماعية برؤية السعودية 2030، وتسليط الضوء على الجهود المحلية في تفعيل ممارسات المسؤولية الاجتماعية وفقاً للمعايير الدوليـة، وتنمية روح التنافس بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص، واستحداث نماذج يُحتذى بها في قطاع الأعمال. ومن هذا المنطلق، تعدّ الجائزة تأكيداً لتعظيم الأثر الاجتماعي لشركة "زين السعودية" خلال الأعوام القليلة الماضية كنتيجةٍ مباشرة لنجاح الشركة في دعم العمل الاجتماعي وتأطيره ضمن استراتيجيةٍ متكاملة للاستدامة المؤسسية ذات الـ 4محاور أساسية وهي: التغير المناخي، العمل بمسؤولية، الشمولية، وتمكين جيل الشباب.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي في "زين السعودية" الأستاذة إيمان بنت عبدالله الصعيدي: "من منطلق حرصنا في زين السعودية لتحقيق أثر إيجابي لمجتمع مملكتنا الغالية، والذي أخذنا على عاتقنا أن نكون مساهمين في نهضته وتطوره، وأن نسخر كافة إمكاناتنا ومواردنا وابتكاراتنا لخدمة قضاياه التنموية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. ومن قيمنا المستمدة من قيم مجتمعنا الفريدة، انطلقنا في رحلة تمكينٍ وتحفيزٍ ودعمٍ تجسدت على أساسه مبادرات وبرامج مخصصة للمسؤولية الاجتماعية لتحقيق أثرٍ مستدام، وأخذنا من مستهدفات رؤية 2030 وطموح قيادتنا الرشيدة لرفاهية الإنسان والمجتمع بوصلة لنا، مما جعلنا شريكاً فاعلاً في دعم الجهود الوطنية. وفي عالمٍ شديد الترابط، عملنا على مواءمة استراتيجيتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية مع أفضل المعايير العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبما يسهم في دفع جهودنا لرسم عالم زين الجميل، وتحقيق مستقبلٍ أكثر إشراقاً واستدامة للمملكة والكوكب".
وتجدر الإشارة إلى أنَّ "زين السعودية" حققت تقدماً ضمن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) مرتقيةً بتصنيفها إلى (AA) مقارنةً بتصنيف (A) خلال العام الماضي.