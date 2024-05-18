ملفات سيبحثها ولي العهد في طوكيو.. صحيفة يابانية تكشف تفاصيل الزيارة السعودية

وفي السنوات الأخيرة، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة، على حصصٍ كبيرة في عديدٍ من الشركات اليابانية في مجال ألعاب الفيديو، وبات يملك أكثر من 8% من شركة "نينتندو" العملاقة لألعاب الفيديو، إضافة إلى حصص في استوديوهات شركة "كابكوم" لألعاب الفيديو، كما تخطط الرياض لإنشاء متنزهٍ ترفيهي مستوحى من سلسلة مانجا "دراجون بول" اليابانية في القدية.