ملفات سيبحثها ولي العهد في طوكيو.. صحيفة يابانية تكشف تفاصيل الزيارة السعودية

كشفت صحيفة يابانية عن تفاصيل الزيارة المرتقبة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، هذا الأسبوع للعاصمة اليابانية طوكيو، التي يلتقي فيها الإمبراطور ناروهيتو؛ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا؛ في زيارة سموه الأولى للدولة الآسيوية منذ عام 2019.
وقالت صحيفة "يابان تايمز" الناطقة بالإنجليزية، إنه من المنتظر أن يجري ولي العهد، خلال الزيارة المرتقبة، محادثات حول الطاقة، كما سيبحث السعوديون عن مزيدٍ من الفرص في مجال الألعاب الإلكترونية والفيديو.
وإضافة إلى لقاء ولي العهد، الإمبراطور، ورئيس الوزراء الياباني، فإن هناك إمكانية كبيرة أن يلتقي المديرين التنفيذيين للألعاب الإلكترونية والفيديو في البلد الآسيوي، وفقاً لما أوردته الصحيفة.
وفي السنوات الأخيرة، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة، على حصصٍ كبيرة في عديدٍ من الشركات اليابانية في مجال ألعاب الفيديو، وبات يملك أكثر من 8% من شركة "نينتندو" العملاقة لألعاب الفيديو، إضافة إلى حصص في استوديوهات شركة "كابكوم" لألعاب الفيديو، كما تخطط الرياض لإنشاء متنزهٍ ترفيهي مستوحى من سلسلة مانجا "دراجون بول" اليابانية في القدية.
ولفتت الصحيفة اليابانية إلى أن المملكة تتطلع إلى إقامة شراكات مع القوى الآسيوية الكبرى -خاصة اليابان وكوريا- في التصنيع والتجارة والتكنولوجيا.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي؛ فإن رئيس الوزراء الياباني سيتطرق مع ولي العهد خلال زيارته، إلى "نطاق واسع" من القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط والوضع الدولي.