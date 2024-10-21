جامعة الملك خالد تحصل على المركز 11 عربيًّا في تصنيف "QS" لعام 2025

وتابع: "شهدنا تحسنًا نوعيًّا في مجالات محورية شملت البحث العلمي، والتأثير الأكاديمي، والشراكات الدولية، وهو ما يؤكد على التزام الجامعة بالتميز في المجالات الأكاديمية والبحثية، ونحن نعمل على تعزيز مكانة الجامعة عالميًّا من خلال دعم الأبحاث الابتكارية، وزيادة التعاون الدولي، وتطوير برامج أكاديمية عالية الجودة، بما يضمن إعداد خريجين متميزين يساهمون بفعالية في نهضة المملكة العربية السعودية".