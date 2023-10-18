وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني التصعيد العسكري وتطورات الأوضاع المستمرة حالياً في غزة ومحيطها

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في لبنان عبدالله بوحبيب، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.