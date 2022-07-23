أزمة قلبية مفاجئة وراء وفاة "راعي إبل القصب".. "الفحص الطبي" يكشف

يُذكر أن الفقيد كان اختفى أثره منذ يوم عرفة حين عاد قطيع الإبل مساءً بدونه؛ حتى تم العثور عليه من قِبَل أحد المواطنين متوفى في الصحراء بعد أيام عدة من فقده.