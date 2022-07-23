أزمة قلبية مفاجئة وراء وفاة "راعي إبل القصب".. "الفحص الطبي" يكشف

أظهرت نتائج الفحص الطبي الشرعي، أن سبب وفاة راعي الإبل "خالد السوداني"، كانت أزمة قلبية داهمته خلال عمله مع قطيع الإبل التي كان يرعاها حول قرية القصب 150 كلم شمال غرب الرياض.
وأوضح لـ"سبق" المواطن سعد العتيبي -كفيل خالد- أن الفحوصات أظهرت أن خالد تَعَرض لأزمة قلبية حادة أودت بحياته، ومن المؤكد أنه لم يتمكن حتى من طلب المساعدة بسببها؛ رغم وجود هاتفه معه.
وأضاف: تمت الصلاة على جثمان الفقيد أمس في محافظة شقراء، ودُفن هناك، بعد أن انتهت جميع الإجراءات النظامية.
ووجّه "سعد" شكره وتقديره لكل مَن ساهم في البحث عن "خالد" من مواطنين وفِرَق تَطوع، وعلى رأسهم فريق "عون" وفريق "إنجاد"، وكذلك الجهات الأمنية والإنقاذ؛ وذلك على جهودهم التي بذلوها طيلة فترة البحث عن المفقود.
يُذكر أن الفقيد كان اختفى أثره منذ يوم عرفة حين عاد قطيع الإبل مساءً بدونه؛ حتى تم العثور عليه من قِبَل أحد المواطنين متوفى في الصحراء بعد أيام عدة من فقده.