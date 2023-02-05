توسيع وإزالة وتثبيت.."4 ساعات حرجة" تُعيد الحركة لأطراف مريض بعنيزة

وبيّن التجمُّع أن الكشف الطبي الأولى على المريض أظهر وجود ضعف بالرجليْن اليمنى واليسرى مع وجود احتقانٍ واحتباسٍ في البول، وتمّت مباشرة إحالة المريض لعمل الأشعة المقطعية اللازمة التي بيّنت وجود كسر غير مستقر في الفقرة القطنية الأولى؛ حيث كانت الأعمدة الثلاثة "الأمامي والأوسط والخلفي" مكسورة، وشكلت ضغطاً شديداً على الحبل الشوكي وضيقاً في القناة الشوكية لأكثر من 60%.