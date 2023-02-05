توسيع وإزالة وتثبيت.."4 ساعات حرجة" تُعيد الحركة لأطراف مريض بعنيزة

نجح فريق طبي اختصاصي في مستشفى الملك سعود بعنيزة، في إجراء عملية جراحية عاجلة ونوعية استغرقت نحو أربع ساعات تمكن خلالها من توسيع القناة الشوكية وإزالة الضغط عن الأعصاب وتثبيت الفقرات القطنية للمريض بعد تعرُّضها للكسر وفقده الحركة في الأطراف السفلية.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني ألماً شديداً في الظهر وعدم القدرة على تحريك رجليه، مع حالة تنمل كامل فيها، وذلك بسبب تعرضه للسقوط من أعلى.
وبيّن التجمُّع أن الكشف الطبي الأولى على المريض أظهر وجود ضعف بالرجليْن اليمنى واليسرى مع وجود احتقانٍ واحتباسٍ في البول، وتمّت مباشرة إحالة المريض لعمل الأشعة المقطعية اللازمة التي بيّنت وجود كسر غير مستقر في الفقرة القطنية الأولى؛ حيث كانت الأعمدة الثلاثة "الأمامي والأوسط والخلفي" مكسورة، وشكلت ضغطاً شديداً على الحبل الشوكي وضيقاً في القناة الشوكية لأكثر من 60%.
وأشار إلى أن الفريق المعالج نقل المريض على الفور إلى قسم العمليات، وتم إجراء الجراحة المقررة له بنجاح كامل، وأُحيل عقب ذلك إلى القسم المختص لاستكمال العلاج الطبيعي، لتتحسن بعدها صحة المريض بشكلٍ تام ويعود للمشي بصورة طبيعية، بفضل الله.