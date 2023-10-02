معرض الصقور والصيد السعودي الدولي.. تطوُّر دائم عزَّز مكانة التراث دوليًّا

وتضم فعاليات مـعرض الـصقور والـصيد الـسعودي الـدولـي 2023 متحفًا متخصصًا لـتثقيف الجـمهور حـول تـاريـخ الـصقور، وآخـر للفنون والـرسـم والخـط، وعشرات الفعاليات والأجنحة التي تجعل من زيارة الزائر تجربة فريدة، تحمل طابعًا ثقافيًّا وترفيهيًّا. وقد حقق المعرض في النسخ الـ4 السابقة حضورًا كبيرًا؛ ففي نسخته الأولى عام 2018 بلغ عدد العارضين نحو 150 عارضًا، فيما وصل العدد الكلي للزوار 120 ألف زائر، بمعدل 24 ألف زائر يوميًّا. وفي نسخته الثانية عام 2019 ارتفع عدد العارضين إلى 300 عارض، وارتفع العدد الكلي للزوار إلى 350 ألف زائر، بمعدل يومي 70 ألف زائر.