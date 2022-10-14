اتفاقية لتوريد ألواح إلكترونية سعودية وصناعة عدادات ذكية

حضر الحفل الذي استضافته السفيرة البريطانية في عمّان برنجت بريند كل من سفير السعودية في عمّان نايف بن بندر السديري وسفير العراق في عمان منيف علي حسين، ورئيس وفد وزارة الصناعة العراقية الدكتور عمار الجبالي، إضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارتي الصناعة الأردنية والعراقية والشركات المعنية بالاتفاقية.