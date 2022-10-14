اتفاقية لتوريد ألواح إلكترونية سعودية وصناعة عدادات ذكية

وقعت الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة اتفاقية تعاون مع كل من الشركة الأردنية البريطانية المتخصصة بعدادات الكهرباء الذكية وأنظمة التحكم، وشركة ديالى العامة المملوكة لوزارة الصناعة العراقية، وذلك يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الأردنية عمان.
وتهدف الاتفاقية إلى توريد ألواح إلكترونية صنعت بالسعودية لاستخدامها في تصنيع العدادات الذكية وأنظمة التحكم الكهربائية في العراق.
حضر الحفل الذي استضافته السفيرة البريطانية في عمّان برنجت بريند كل من سفير السعودية في عمّان نايف بن بندر السديري وسفير العراق في عمان منيف علي حسين، ورئيس وفد وزارة الصناعة العراقية الدكتور عمار الجبالي، إضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارتي الصناعة الأردنية والعراقية والشركات المعنية بالاتفاقية.
وتمكن مصنع الشركة الأساسية للعدادات الذكية من نقل وامتلاك تقنية صناعة العدادات الذكية من شركة كيق البريطانية، ويمتلك خطوط إنتاج متكاملة للتصنيع، بما فيها مكائن SMT الفريدة من نوعها في المملكة لتصنيع الدوائر الإلكترونية، بكوادر سعودية مدربة تصل نسبتها إلى 85%، بمحتوى محلي يتجاوز 60%.
ويأتي هذا العقد بعد اعتماد الشركة السعودية للكهرباء العدادات الذكية، وبالتالي يرسخ استراتيجيتها التي تنص على تصدير منتجاتها السعودية إلى الدول المجاورة توافقًا مع رؤية المملكة 2030.