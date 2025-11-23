وزير الخارجية يلتقي رئيس فنلندا على هامش قمة العشرين

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، فخامة الرئيس ألكساندر ستاب، رئيس جمهورية فنلندا، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا، فيصل بن فلاح الحربي، ومدير عام مكتب سمو الوزير، وليد بن عبدالحميد السماعيل.