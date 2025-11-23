وزير الخارجية يلتقي رئيس فنلندا على هامش قمة العشرين

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، فخامة الرئيس ألكساندر ستاب، رئيس جمهورية فنلندا، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا.