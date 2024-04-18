وزير المالية: التحدّيات التي يواجهها العالم تتطلّب تضافر جهود الجميع

كما شارك "الجدعان" في اجتماع الطاولة المستديرة لمناقشة الديون السيادية العالمية، وأفاد بأن اتخاذ التدابير الاستباقية، مثل تقديم المساعدة الفنية وتنمية القدرات للدول منخفضة الدخل؛ يشكّل ضرورة للتخفيف من مخاطر تعرُّضها لضائقة الديون، مبيّنًا أنه لا بد من وجود آلية محددة لتبادل المعلومات بين جميع أصحاب المصلحة حتى يكون تحليل استدامة الديون واضحًا وشاملًا.